Ситуация на Донбассе: утром в зоне ООС наблюдается "тишина"

За предыдущие сутки боевики 13 раз нарушили перемирие, есть пострадавший

За предыдущие сутки боевики 13 раз нарушили перемирие, есть пострадавший

Фото: из открытых источников

В течение прошлых суток, 28 декабря, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня противник применил БПЛА, дальнейшее использование которого, после пересечения линии разграничения, остановили наши средства РЭБ.

Неподалеку Южного вооруженные формирования Российской Федерации также открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра. Кроме них, применили и крупнокалиберные пулеметы.

Огневую активность российско-оккупационных войск было замечено и неподалеку Марьинки и Авдеевки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем. Рядом со Светлодарском противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Чермалыка противник также применил стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранения. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и ему оказана квалифицированная помощь врачей.

С начала текущих суток, 29 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, сутками ранее силы ООС обстреляли шесть раз, украинские войска открывали огонь.