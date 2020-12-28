В НАПК сказали, когда в Украине может заработать портал для сообщений о коррупции

В агентстве надеются, что в следующем году Рада окончательно примет соответствующий законопроект

В агентстве надеются, что в следующем году Рада окончательно примет соответствующий законопроект

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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции предполагают, что Единый портал для сообщений о коррупции заработает до конца 2021 года.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Департамента предотвращения и выявления коррупции НАПК Сергей Деркач, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

По его словам, в этом году ведомство впервые с начала работы внесло предписания, общеобязательные для выполнения, о нарушении прав обличителя на конфиденциальность и трудовых прав обличителя.

По результатам этих предписаний обличители были восстановлены в должности.

Деркач отметил, что в НАПК надеются, что в следующем году парламент во втором чтении примет законопроект, который предусматривает создание Единого портала для сообщения о коррупции, поскольку сейчас гражданам не совсем понятно, в какой именно орган обращаться с сообщениями о коррупции.

Он уточнил, над концепцией портала в НАПК уже работают и планируют, что до конца 2021 года он будет запущен.

Кроме того, как рассказал руководитель Управления защиты обличителей и сообщений о коррупции Департамента предотвращения и выявления коррупции НАПК Василий Луцик, создание этого портала упростит работу антикоррупционных органов, поскольку сейчас каждый из них обязан создать отдельный портал для сообщения о коррупции.

"Создание этих каналов является очень ценным для государственного органа, и с целью минимизации расходов из госбюджета было решено создать единую централизованную систему, через которую гражданин может зайти и сообщить о коррупции в любом органе, а это сообщение автоматически попадет в тот орган, который владеет компетенцией для его рассмотрения", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Украине может появиться Единый портал сообщений о коррупции. 16 декабря Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять соответствующий законопроект №3450 во втором чтении.