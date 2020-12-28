В Запорожье приняли городской бюджет. Без обсуждения

Депутаты справились за 15 минут

Депутаты справились за 15 минут

Фото из открытых источников

На сегодняшнем пленарном заседании депутаты Запорожского городского совета утвердили главный финансовый документ на следующий год.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на портал "Акцент".

На сегодняшнем пленарном заседании (3-е пленарное заседание 2-й внеочередной сессии) депутаты Запорожского городского совета утвердили главный финансовый документ на следующий год.

Городской голова коротко представил бюджет города и предложил его поддержать, после чего депутаты дружно проголосовали. Документ поддержало 40 народных избранников. В отличие от предыдущих годов, в этот раз все прошло без обсуждения со стороны депутатов.

Размер доходов установлен в сумме 7 млрд 886 млн гривен (доходы общего фонда – 7,753 млрд, специального фонда – 133,3 млн гривен).

Расходы установлены в сумме 7 млрд 912 млн гривен (расходы общего фонда – 6,633 млрд гривен, расходы специального фонда – 1,276 млрд гривен).

Среди крупных статей расходов: "Запорожэлектротранс" — 500 млн грн, Международный аэропорт Запорожье — 139 млн грн, капремонт жилижного фонда — 136 млн грн, капремонты учреждений образования — 86 млн грн, реконструкция пл. Запорожской — 59 млн грн, приобретение медицинского оборудования — 70 млн грн, парк им. Шевченко — 10 млн грн, парк Шмидта — 7 млн грн. На дорожное хозяйство будет выделено суммарно 342 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 декабря запорожским депутатам удалось со второго раза выбрать секретаря: им стал Геннадий Наумов.