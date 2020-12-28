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28 декабря 2020, 10:51 13

Спад COVID-19: Степанов объяснил, почему не будут отменять локдаун

28 декабря 2020, 10:51 13
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В январе ожидается вспышка гриппа
В январе ожидается вспышка гриппа
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ведомстве не планируют отменять или переносить жесткий карантин в январе, несмотря на снижение заболеваемости на COVID-19 в стране.

Об этом министр рассказал на брифинге, передает RegioNews.

Больные гриппом имеют в основном такие же осложнения, как и больные COVID-19. Для нас очень важно подойти к увеличению числа больных гриппом с максимально сниженной нагрузкой на медицинскую систему. Поэтому в проведение жесткого карантина с 8 по 24 января мы не собираемся вносить изменения", - отметил министр.

Он добавил, что медсистема Украины должна всегда предоставлять всю медицинскую помощь и не работать в сверхмощном режиме, в котором она работает.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые за два месяца суточный показатель COVID-19 опустился ниже пяти тысяч.

коронавирус карантин Минздрав Максим Степанов локдаун
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