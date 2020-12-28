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За сутки силы ООС обстреляли шесть раз, украинские войска открывали огонь в ответ
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28 декабря 2020, 08:11 105

За сутки силы ООС обстреляли шесть раз, украинские войска открывали огонь в ответ

28 декабря 2020, 08:11 105
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Также зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 обстрелов и один пролет БпЛА. Все семь нарушений были совершены в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование. Воина быстро доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

С миномета 82-го калибра и стрелкового оружия противник совершил обстрел и неподалеку Лебединского, а у Марьинки - вел огонь из стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Авдеевка, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Для корректировки огня враг применил БПЛА, но умелые и оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование.

В нарушение прекращения огня российско-оккупационными войсками украинские защитники открыли огонь.

С начала текущих суток, 28 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из подствольного гранатомета. Обстрел был неприцельным, поэтому огонь наши воины не открывали.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
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