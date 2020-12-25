Разумков заявил, что оснований для роспуска Рады нет

По словам Разумкова, если же предпосылки таки возникнут, он будет действовать в рамках закона

По словам Разумкова, если же предпосылки таки возникнут, он будет действовать в рамках закона

Фото: УНИАН

Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины IX созыва нет.

Об этом сказал в эфире телеканала "112 Украина" председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, сообщается на портале Верховной Рады, пишет RegioNews. "Если мы говорим о работе парламента, то сегодня он работает. Вы видите и количество законов, которые мы рассматриваем, и количество народных депутатов, которые непосредственно принимают участие в работе Верховной Рады Украины, как в зале, так и за ее пределами, и много других вещей. Они доказывают, что сегодня парламент является дееспособным", - подчеркнул он. Председатель Верховной Рады также выразил надежду, что и в дальнейшем причин для досрочных парламентских выборов не появится. "Любая политическая сила всегда должна быть готова к выборам", - сказал председатель Верховной Рады. По словам Разумкова, если же предпосылки таки возникнут, он будет действовать в рамках закона. Ранее сообщалось, что Разумков не против сократить количество нардепов в Верховной Раде.

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