СМИ узнали, где и с кем Зеленский планирует встречать Новый год

У семьи президента была мысль поехать за границу

У семьи президента была мысль поехать за границу

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей отправится отдыхать в карпатскую резиденцию "Синегора" в Гуте Ивано-Франковской области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".

Отмечается, что компанию ему составят глава ОП Андрей Ермак и первый помощник Сергей Шефир со своими семьями.

Известно, что в этой же резиденции Зеленский встречал Новый год и в прошлый раз, после чего улетел в Оман.

По данным источника издания, у семьи президента была мысль и в этом году поехать за границу, но окружение выступило категорически против. И теперь Зеленский поедет встречать Новый год в Гуту.

Что касается спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министра Дениса Шмыгаля, то, по информации источника, они будут отмечать Новый год дома.

Напомним, ранее Зеленский пообещал масштабное переформатирование судебной системы в Украине.