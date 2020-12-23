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23 декабря 2020, 13:25 2041

СМИ узнали, где и с кем Зеленский планирует встречать Новый год

23 декабря 2020, 13:25 2041
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У семьи президента была мысль поехать за границу
У семьи президента была мысль поехать за границу
Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей отправится отдыхать в карпатскую резиденцию "Синегора" в Гуте Ивано-Франковской области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".

Отмечается, что компанию ему составят глава ОП Андрей Ермак и первый помощник Сергей Шефир со своими семьями.

Известно, что в этой же резиденции Зеленский встречал Новый год и в прошлый раз, после чего улетел в Оман.

По данным источника издания, у семьи президента была мысль и в этом году поехать за границу, но окружение выступило категорически против. И теперь Зеленский поедет встречать Новый год в Гуту.

Что касается спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министра Дениса Шмыгаля, то, по информации источника, они будут отмечать Новый год дома.

Напомним, ранее Зеленский пообещал масштабное переформатирование судебной системы в Украине.

Украина Ивано-Франковск праздник президент Новый год
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