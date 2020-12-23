Кого украинцы хотят видеть во главе государства: президентский рейтинг

Больше поддерживают действующего президента Владимира Зеленского

Больше поддерживают действующего президента Владимира Зеленского

Офис президента

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то президентом бы украинцы снова выбрали действующего главу государства Владимира Зеленского. На втором месте оказался бы снова Петр Порошенко.

Такие данные опроса Социологической группы "Рейтинг", которое проводилось 16-20 декабря 2020 года, пишет RegioNews.

Так, согласно данным опроса Зеленского бы поддержали 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Порошенко проголосовали бы 14,3%, Ю.Бойко - 10,1%, Ю.Тимошенко - 9,8%. Медведчука - 7,7%, В.Гройсмана - 6,4%, И.Смешко - 6,0%, Д.Разумкова - 4,1%, О.Ляшко - 3,6%. Рейтинг других кандидатов не более 3%.

Рейтинг доверия среди национальных политиков также возглавляет президент Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют — 56%. 30% опрошенных доверяют В.Кличко одновременно 58% - ему не доверяют. В.Гройсману доверяют - 29%, не доверяют - 61%. Д.Разумкову - 27% и 30% соответственно (еще 27% - его не знают). Ю.Тимошенко - доверяют 25%, не доверяют - 73%. Ю.Бойко - 24% и 55% соответственно (17% - его не знают). П.Порошенко - 23% и 74%, В.Медведчуку - 19% и 66% (12% - не знают). Действующему премьер-министру Д.Шмигалю доверяют 16%, четверть не знают его и более половины - ему не доверяют.

Лучший баланс доверия/недоверия имеют Зеленский (-15%) и председатель парламента Разумков (-13%). У В.Кличко разница составляет -28%, Ю.Бойко - -31%, В.Гройсмана - 32%, Д.Шмигаля - -38%. Худшие показатели у В.Рабиновича (-46%), Медведчука (-47%), Ю.Тимошенко (-48%) и П.Порошенко (-51%).

Ранее сообщалось, что Разумков опередил Зеленского по уровню доверия среди украинцев.