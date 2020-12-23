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23 декабря 2020, 13:16 160

Депутаты Львовского горсовета избрали секретаря и глав фракций

23 декабря 2020, 13:16 160
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Кандидатуру Маркияна Лопачака на должность секретаря совета поддержал 41 депутат
Кандидатуру Маркияна Лопачака на должность секретаря совета поддержал 41 депутат
Фото: city-adm.lviv
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Сегодня, 23 декабря, во Львовском городском совете состоялось продолжение пленарного заседания сессии, которое перенесли с 4 декабря.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Законодательство прописало все четко, что городской глава подает кандидатуру на секретаря. И я перед тем публично обратился к крупнейшей фракции "Европейская солидарность", чтобы они подали мне свое предложение. И они после дебатов подали мне предложение Маркияна Лопачака, и я внес эту кандидатуру на голосование депутатского зала", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Голосование проходило тайно. За "свободовца" Лопачака проголосовал 41 из 58 депутатов. 5 депутатов проголосовали против, 12 - воздержались.

Кроме того, на заседании сформировали 5 фракций и определили председателей фракций:

  • Фракция "Европейская Солидарность" - 26 человек. Председатель фракции - Петр Адамик.
  • Фракция "Самопомощь" - 17 человек. Председатель фракции - Виктория Довжик.
  • Фракция "Голос" - 8 человек. Председатель фракции - Виталий Троцкий.
  • Фракция "ВАРТА" - 7 человек. Председатель фракции - Юрий Мартынюк.
  • Фракция "Свобода" - 6 человек. Председатель фракции Руслан Кошулинский.

Напомним, 9 декабря сообщалось о том, что сессия Львовского горсовета будет перенесена из-за болезни Садового. Ее планировалось провести 18 декабря.

Львов Европейская солидарность фракция Андрей Садовый секретарь
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