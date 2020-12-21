Бывший "слуга народа" Юрченко избил человека, - нардеп
В настоящее время комментариев от Юрченко не поступало
В настоящее время комментариев от Юрченко не поступало
Народный депутат Александр Юрченко, который ранее был исключен из провластной фракции "Слуга народа", попал в очередной скандал, устроив драку возле своего дома.
Как пишет RegioNews, об этом сегодня сообщил "слуга" Александр Дубинский.
"Народный депутат Юрченко на днях избил человека под своими окнами. Легкие телесные повреждения — материалы пошли на санкцию к генпрокурору Венедиктовой", — написал скандальный нардеп у себя в Telegram.
Никаких подробностей Дубинский не сообщил. По состоянию на 14:10 комментариев от самого Юрченко не поступало.
Напомним, в начале декабря в Киеве избили нардепа Юрченко.
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