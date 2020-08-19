Черниговские парадоксы: как мэр Атрошенко съедает рейтинг "Слуги народа"

Одной из главных непостижимостей Черниговщины является то, что общая депрессивность этой северной области не мешает ее жителям чувствовать себя оптимистами. Здесь как минимум половина жителей считают, что дела в их селах, поселках и городах движутся в нужном направлении. Тогда как правильность пути, который выбирает вся Украина, здесь одобряют только 16%

Одной из главных непостижимостей Черниговщины является то, что общая депрессивность этой северной области не мешает ее жителям чувствовать себя оптимистами. Здесь как минимум половина жителей считают, что дела в их селах, поселках и городах движутся в нужном направлении. Тогда как правильность пути, который выбирает вся Украина, здесь одобряют только 16%

RegioNews разбирался в политических предпочтениях черниговцев и почему на первом месте в электоральных рейтингах здесь оказываются местные политики и партии, а общегосударственные проекты пасут задних.

Зе-провал

Из условно всеукраинских партий на Черниговщине пользуются поддержкой лишь "Слуга народа", "Батькивщина" и Радикальная партия Ляшко. Причем последняя фактически превратилась в локальный черниговский проект, основанный на остатках личной популярности Олега Валерьевича. Определенные остатки популярности еще остаются в президентской "Слуги народа", хотя из-за распрей внутри местной команды ее рейтинг постепенно скатывается до уровня проходного барьера. ОПЗЖ и ЕС – вообще нечего "ловить" на Черниговщине.

По данным социологической группы "Рейтинг", которая в июле измеряла общественные и политические настроения жителей Черниговщины, на общеобластном уровне лидерство пока сохраняет партия Зеленского. Но ее активно теснит партия мэра Чернигова Владислава Атрошенко, которая стремительно набирает популярность в области, привлекая в свои ряды городских голов и популярных политиков уровня городков и поселков.

Это, заметим, общие результаты по области. Если же взять отдельные города, а особенно – областной центр, то окажется совсем другая картина. Где партия президента уступает лидеру – промэрской партии Черниговского городского председателя "Рідний дім" - в разы. И фактически не будет иметь шансов стать сколько-нибудь влиятельной силой в горсовете. Не говоря уже о доминировании в депутатскому большинству.

Следует учитывать также, что черниговская тенденция распространяется на всю область, где происходит быстрый переток предпочтений электората от "Слуги народа" к "Рідному дому". Партия черниговского мэра ведет, как уже отмечалось, активную вербовку среди действующих мэров и реальных претендентов на мэрство. Привлекаются к проекту и более-менее влиятельные лидеры, из которых будут формироваться списки кандидатов на выборах районных советов объединенных территориальных общин.

Кроме этого, "Рідний дім" активно окучивает электорат через различные массовые акции и индивидуальную работу с активными гражданами. Главным аргументом в этой работе служит пример успешного развития Чернигова, который партия обещает экстраполировать и на другие населенные пункты области.

За такую активность на горизонте уже ощутимо "маячит" перспектива создания "Рідним домом" мощной фракции в областном совете с последующим альянсом или с "Батькивщиной", или из "РПЛ". И как следствие – маргинализация областной "Слуги народа", которая будет вынуждена довольствоваться третьими ролями.

Предпосылками такого состояния, кроме, конечно, общего негативного фона "зеленых", можно считать внутренние распри в черниговской команде. Оказалось, что губернатор области Андрей Прокопенко вступил в открытое противостояние со "смотрящим" от партии власти нардепом Павлом Халимоном. Оба решили, что именно он является центром принятия решений относительно политического позиционирования и получения роялти от "франшизовання" президентских брендов на Черниговщине. А отсутствие хотя бы видимости единства в команде, как известно, провоцирует недоверие и разочарование электората. Поэтому до выборов лидеры местной политической силы подходят с куцыми рейтингами и совершенно невнятными перспективами.

Монополия Атрошенко

В личностном плане ситуация для "зеленых" является еще более плачевной, чем на партийном уровне.

На фоне распрей и споров в провластной команде, упоминавшийся выше действующий мэр Чернигова Владислав Атрошенко является просто "иконой политического стиля". Разочарование в общенациональных политиках на фоне относительных хозяйственных успехов города, подарило ему доверие парадоксальной количества граждан. Из числа тех, кто решил идти на выборы 25 октября и уже определился со своими предпочтениями, за Атрошенко как за мэра Чернигова готовы проголосовать беспрецедентные 88% горожан.

Имея такие электоральные позиции Атрошенко претендует не только на мэрство, но и на формирование большинства в городском совете Чернигова. Что превратит его в еще более влиятельную, чем до этого, фигуру.

В целом политический бэкграунд Атрошенко является довольно спорным. Но даже его неоднозначная репутация не мешает народной любви.

К моменту своей победы в 2015 году Атрошенко успел побыть и губернатором Черниговщины, и депутатом Верховной Рады. Начало его политической карьеры связано с победой Ющенко на выборах в 2004 году. Именно связь с лидером Оранжевой революции открыл для Атрошенко путь во власть и в большой бизнес. Ведь карьерные успехи нынешнего городского головы сопровождались непременным улучшением и уровня благосостояния его семьи, которое находило отражение в очередных декларациях чиновника (он сам и члены его семьи в настоящее время являются бенефициарами нескольких успешных бизнесов, убедительного перечня объектов недвижимости, дорого стоящих автомобилей и денежных сбережений).

Специфика карьерного продвижения требовала от Атрошенко быть гибким в выборе политических попутчиков. Он успел отметиться участием в Партии регионов. А после победы Порошенко связал свою политическую деятельность с БПП.

Теперь же, похоже, пришло время для самостоятельного плавания. И на горизонте уже четко вырисовываются контуры фигуры политика общенационального уровня, который уже фактически покорил первый большой плацдарм – отдельно взятую Черниговскую область.