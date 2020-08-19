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Иван Павленко Журналист, политический обозреватель [email protected]
19 августа 2020, 15:00 46

Черниговские парадоксы: как мэр Атрошенко съедает рейтинг "Слуги народа"

19 августа 2020, 15:00 46
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Одной из главных непостижимостей Черниговщины является то, что общая депрессивность этой северной области не мешает ее жителям чувствовать себя оптимистами. Здесь как минимум половина жителей считают, что дела в их селах, поселках и городах движутся в нужном направлении. Тогда как правильность пути, который выбирает вся Украина, здесь одобряют только 16%
Одной из главных непостижимостей Черниговщины является то, что общая депрессивность этой северной области не мешает ее жителям чувствовать себя оптимистами. Здесь как минимум половина жителей считают, что дела в их селах, поселках и городах движутся в нужном направлении. Тогда как правильность пути, который выбирает вся Украина, здесь одобряют только 16%
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RegioNews разбирался в политических предпочтениях черниговцев и почему на первом месте в электоральных рейтингах здесь оказываются местные политики и партии, а общегосударственные проекты пасут задних.

Зе-провал

Из условно всеукраинских партий на Черниговщине пользуются поддержкой лишь "Слуга народа", "Батькивщина" и Радикальная партия Ляшко. Причем последняя фактически превратилась в локальный черниговский проект, основанный на остатках личной популярности Олега Валерьевича. Определенные остатки популярности еще остаются в президентской "Слуги народа", хотя из-за распрей внутри местной команды ее рейтинг постепенно скатывается до уровня проходного барьера. ОПЗЖ и ЕС – вообще нечего "ловить" на Черниговщине.

По данным социологической группы "Рейтинг", которая в июле измеряла общественные и политические настроения жителей Черниговщины, на общеобластном уровне лидерство пока сохраняет партия Зеленского. Но ее активно теснит партия мэра Чернигова Владислава Атрошенко, которая стремительно набирает популярность в области, привлекая в свои ряды городских голов и популярных политиков уровня городков и поселков.

Это, заметим, общие результаты по области. Если же взять отдельные города, а особенно – областной центр, то окажется совсем другая картина. Где партия президента уступает лидеру – промэрской партии Черниговского городского председателя "Рідний дім" - в разы. И фактически не будет иметь шансов стать сколько-нибудь влиятельной силой в горсовете. Не говоря уже о доминировании в депутатскому большинству.

Следует учитывать также, что черниговская тенденция распространяется на всю область, где происходит быстрый переток предпочтений электората от "Слуги народа" к "Рідному дому". Партия черниговского мэра ведет, как уже отмечалось, активную вербовку среди действующих мэров и реальных претендентов на мэрство. Привлекаются к проекту и более-менее влиятельные лидеры, из которых будут формироваться списки кандидатов на выборах районных советов объединенных территориальных общин.

Кроме этого, "Рідний дім" активно окучивает электорат через различные массовые акции и индивидуальную работу с активными гражданами. Главным аргументом в этой работе служит пример успешного развития Чернигова, который партия обещает экстраполировать и на другие населенные пункты области.

За такую активность на горизонте уже ощутимо "маячит" перспектива создания "Рідним домом" мощной фракции в областном совете с последующим альянсом или с "Батькивщиной", или из "РПЛ". И как следствие – маргинализация областной "Слуги народа", которая будет вынуждена довольствоваться третьими ролями.

Предпосылками такого состояния, кроме, конечно, общего негативного фона "зеленых", можно считать внутренние распри в черниговской команде. Оказалось, что губернатор области Андрей Прокопенко вступил в открытое противостояние со "смотрящим" от партии власти нардепом Павлом Халимоном. Оба решили, что именно он является центром принятия решений относительно политического позиционирования и получения роялти от "франшизовання" президентских брендов на Черниговщине. А отсутствие хотя бы видимости единства в команде, как известно, провоцирует недоверие и разочарование электората. Поэтому до выборов лидеры местной политической силы подходят с куцыми рейтингами и совершенно невнятными перспективами.

Монополия Атрошенко

В личностном плане ситуация для "зеленых" является еще более плачевной, чем на партийном уровне.

На фоне распрей и споров в провластной команде, упоминавшийся выше действующий мэр Чернигова Владислав Атрошенко является просто "иконой политического стиля". Разочарование в общенациональных политиках на фоне относительных хозяйственных успехов города, подарило ему доверие парадоксальной количества граждан. Из числа тех, кто решил идти на выборы 25 октября и уже определился со своими предпочтениями, за Атрошенко как за мэра Чернигова готовы проголосовать беспрецедентные 88% горожан.

Имея такие электоральные позиции Атрошенко претендует не только на мэрство, но и на формирование большинства в городском совете Чернигова. Что превратит его в еще более влиятельную, чем до этого, фигуру.

В целом политический бэкграунд Атрошенко является довольно спорным. Но даже его неоднозначная репутация не мешает народной любви.

К моменту своей победы в 2015 году Атрошенко успел побыть и губернатором Черниговщины, и депутатом Верховной Рады. Начало его политической карьеры связано с победой Ющенко на выборах в 2004 году. Именно связь с лидером Оранжевой революции открыл для Атрошенко путь во власть и в большой бизнес. Ведь карьерные успехи нынешнего городского головы сопровождались непременным улучшением и уровня благосостояния его семьи, которое находило отражение в очередных декларациях чиновника (он сам и члены его семьи в настоящее время являются бенефициарами нескольких успешных бизнесов, убедительного перечня объектов недвижимости, дорого стоящих автомобилей и денежных сбережений).

Специфика карьерного продвижения требовала от Атрошенко быть гибким в выборе политических попутчиков. Он успел отметиться участием в Партии регионов. А после победы Порошенко связал свою политическую деятельность с БПП.

Теперь же, похоже, пришло время для самостоятельного плавания. И на горизонте уже четко вырисовываются контуры фигуры политика общенационального уровня, который уже фактически покорил первый большой плацдарм – отдельно взятую Черниговскую область.

Черниговская область Чернигов Атрошенко Владислав Халимон Павел выборы Слуга народа рейтинг Батькивщина
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