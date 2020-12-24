В Украине ресторанам и кафе разрешили работать всю новогоднюю ночь

Заведения смогут работать до 07:00 утра

Заведения смогут работать до 07:00 утра

Фото: из открытых источников

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий" и теперь рестораны, кафе смогут работать в новогоднюю ночь не до 01:00 ночи, как ранее предполагалось, а до 07:00 утра.