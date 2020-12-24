В Украине ресторанам и кафе разрешили работать всю новогоднюю ночь
Заведения смогут работать до 07:00 утра
Заведения смогут работать до 07:00 утра
Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий" и теперь рестораны, кафе смогут работать в новогоднюю ночь не до 01:00 ночи, как ранее предполагалось, а до 07:00 утра.
Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства, передает RegioNews.
Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 №1236, заменив в подпункте 12 цифру и слова "до 1 часов" цифрой и словами "до 7 часов", - говорится в сообщении.
Напомним, стало известно, сколько украинцев поддерживают введение локдауна в январе.
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