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В Украине ресторанам и кафе разрешили работать всю новогоднюю ночь
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24 декабря 2020, 11:37 24

В Украине ресторанам и кафе разрешили работать всю новогоднюю ночь

24 декабря 2020, 11:37 24
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Заведения смогут работать до 07:00 утра
Заведения смогут работать до 07:00 утра
Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий" и теперь рестораны, кафе смогут работать в новогоднюю ночь не до 01:00 ночи, как ранее предполагалось, а до 07:00 утра.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства, передает RegioNews.

Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 №1236, заменив в подпункте 12 цифру и слова "до 1 часов" цифрой и словами "до 7 часов", - говорится в сообщении.

Напомним, стало известно, сколько украинцев поддерживают введение локдауна в январе.

Кабмин праздник работа ресторан Постановление кафе
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