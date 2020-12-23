В Раде рассказали, сколько законов приняли нардепы за год
В ближайшее время в Раду будет внесен план законопроектной работы на 2021 год
В ближайшее время в Раду будет внесен план законопроектной работы на 2021 год
Верховная Рада в 2020-м году рассмотрела 1028 законопроектов.
Об этом говорится в видео первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука относительно итогов работы парламента за год, которое опубликовано на сайте Верховной Рады, пишет RegioNews.
"В 2020 году Верховная Рада Украины рассмотрела 1028 проектов законов. Из них принято - 249", - говорится в итогах.
Отмечается, что благодаря плану законопроектной работы Верховной Рады на 2021 год работа парламента будет понятной, логичной и предсказуемой.
"250 законопроектов должны составлять основу деятельности парламента Украины в 2021 году", - уточняется в видеоролике.
Напомним, ранее в "Слуге народа" рассказали, чем Рада займется уже в январе.
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