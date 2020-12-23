У Раді розповіли, скільки законів ухвалили нардепи за рік

Найближчим часом до Ради буде внесено план законопроєктної роботи на 2021 рік

Найближчим часом до Ради буде внесено план законопроєктної роботи на 2021 рік

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Верховна Рада у 2020-му році розглянула 1028 законопроєктів.

Про це йдеться у відео першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука щодо підсумків роботи парламенту за рік, яке оприлюднено на сайті Верховної Ради, пише RegioNews.

"У 2020 році Верховна Рада України розглянула 1028 проєктів законів. З них ухвалено - 249", - йдеться у підсумках.

Зазначається, що завдяки плану законопроєктної роботи Верховної Ради на 2021 рік робота парламенту буде зрозумілою, логічною та передбачуваною.

"250 законопроєктів мають складати основу діяльності парламенту України в 2021 році", - уточнюється у відеоролику.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" розповіли, чим Рада займеться вже у січні.