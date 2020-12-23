Кабмин уволил заместителя Шкарлета: в чем причина

Витренко баллотировался на должность ректора КНУ, но проиграл выборы

Витренко баллотировался на должность ректора КНУ, но проиграл выборы

Фото из открытых источников

Правительство уволило Андрея Витренко с должности заместителя министра образования и науки Украины и назначил заместителем министра по вопросам европейской интеграции. Соответствующее решение Кабмин принял во время заседания 23 декабря.

Об этом сообщил народный депутат Василий Мокан Facebook, пишет RegioNews.

Известно, что ранее должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции занимал Сергей Шкарлет, когда исполнял обязанности главы МОН, но 17 декабря Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки Украины.

КАДРИ: На сьогоднішньому засіданні члени Кабміну проголосували за: звільнення Вітренка Андрія Олександровича - з... Posted by Василь Мокан / Vasyl Mokan on Wednesday, December 23, 2020

Андрей Витренко - доцент экономического факультета Киевского национального университета имени Шевченко и доктор экономических наук.

Студенты ВУЗа сообщали, что после того, как закончился срок контракта предыдущего ректора КНУ им. Шевченко Леонида Губерского, временным исполняющим обязанности ректора мог стать Андрей Витренко.

Но студпарламент КНУ выступил против назначения и.о. ректора Витренко, поскольку, по их словам, он принимал участие в местных выборах и провел в ВУЗе агитационное мероприятие партии "Слуга народа".

Впоследствии Витренко баллотировался на должность ректора КНУ, но проиграл выборы.

Витренко стал депутатом Киевсовета от фракции "Слуга народа" и возглавил постоянную комиссию по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Напомним, 19 декабря в Раду внесли проект постановления об увольнении Шкарлета с должности министра образования.