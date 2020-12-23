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23 декабря 2020, 16:58 2

В Украине упростили предоставление жилья переселенцам

23 декабря 2020, 16:58 2
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Также было отменено привязку к учету
Также было отменено привязку к учету
Фото: КМУ
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Кабинет министров Украины упростил условия предоставления жилья вынужденным переселенцам. В частности, отменена привязка к месту учета.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, пишет RegioNews.

Сообщается, что теперь переселенцы смогут получать жилье в любом населенном пункте, где есть соответствующий фонд. Раньше можно было получить жилье только по месту, где переселенец находится в течение года на учете в Единой информационной базе данных.

Кроме того, расширен перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье, если у переселенца нет возможности забрать его лично. Также предусматривается, что органы местной власти будут определять дополнительные критерии предоставления жилья.

Напомним, ранее стало известно, сколько переселенцев живет на оккупированной территории.

Кабмин Украина деньги правительство социальные выплаты
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