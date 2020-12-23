В Украине упростили предоставление жилья переселенцам

Также было отменено привязку к учету

Также было отменено привязку к учету

Фото: КМУ

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, пишет RegioNews.

Сообщается, что теперь переселенцы смогут получать жилье в любом населенном пункте, где есть соответствующий фонд. Раньше можно было получить жилье только по месту, где переселенец находится в течение года на учете в Единой информационной базе данных.

Кроме того, расширен перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье, если у переселенца нет возможности забрать его лично. Также предусматривается, что органы местной власти будут определять дополнительные критерии предоставления жилья.

Напомним, ранее стало известно, сколько переселенцев живет на оккупированной территории.