"Отставка" Тарана: в Минобороны прокомментировали ситуацию

Министр обещает лично проинформировать общество о своей отставке

Министр обещает лично проинформировать общество о своей отставке

Фото: из открытых источников

Министерство обороны Украины опровергает информацию о якобы отставке министра обороны Андрея Тарана. В министерстве уверяют: глава оборонного ведомства первым о ней сообщит, если это произойдет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию пресс-службы министерства в Facebook.

Министр обороны Украины Андрей Таран о своей отставке: "Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока что – фальцет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что народный депутат и глава фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что министру обороны Андрею Тарану выразили недоверие за провальную работу министерства. Однако в профильном комитете уверяют, что недоверие не выражали.