14:24  23 декабря
В Раде заявляют о недоверии министру обороны Тарану
10:34  23 декабря
Выборы в ОРДЛО в ближайшей перспективе невозможны - Разумков
17:51  23 декабря
Боевики сегодня трижды сорвали режим "тишины" на Донбассе, в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2020, 14:59 126

"Отставка" Тарана: в Минобороны прокомментировали ситуацию

23 декабря 2020, 14:59 126
Читайте також українською мовою
Министр обещает лично проинформировать общество о своей отставке
Министр обещает лично проинформировать общество о своей отставке
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство обороны Украины опровергает информацию о якобы отставке министра обороны Андрея Тарана. В министерстве уверяют: глава оборонного ведомства первым о ней сообщит, если это произойдет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию пресс-службы министерства в Facebook.

Министр обороны Украины Андрей Таран о своей отставке: "Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока что – фальцет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что народный депутат и глава фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что министру обороны Андрею Тарану выразили недоверие за провальную работу министерства. Однако в профильном комитете уверяют, что недоверие не выражали.

Минобороны министр отставка оборона Андрей Таран
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет
Мэр Сум Александр Лысенко: "Я не могу сегодня быть в меньшинстве, а большинство не может быть без городского головы"
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »