"Отставка" Тарана: в Минобороны прокомментировали ситуацию
Министр обещает лично проинформировать общество о своей отставке
Министр обещает лично проинформировать общество о своей отставке
Министерство обороны Украины опровергает информацию о якобы отставке министра обороны Андрея Тарана. В министерстве уверяют: глава оборонного ведомства первым о ней сообщит, если это произойдет.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию пресс-службы министерства в Facebook.
Министр обороны Украины Андрей Таран о своей отставке: "Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока что – фальцет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что народный депутат и глава фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что министру обороны Андрею Тарану выразили недоверие за провальную работу министерства. Однако в профильном комитете уверяют, что недоверие не выражали.
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет
Мэр Сум Александр Лысенко: "Я не могу сегодня быть в меньшинстве, а большинство не может быть без городского головы"