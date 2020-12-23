14:24  23 грудня
У Раді заявляють про недовіру міністру оборони Тарану
10:34  23 грудня
Вибори в ОРДЛО в найближчій перспективі неможливі - Разумков
08:12  23 грудня
За добу 9 порушень: бойовики застосовували міномети та гранатомети проти українських військових
UA | RU
UA | RU
23 грудня 2020, 14:53 24

Кернес після смерті показав дулю своїм ненависникам - мер Дніпра Філатов

23 грудня 2020, 14:53 24
Читайте также на русском языке
Він стверджує, що мовчання центральної влади "виглядає негарно”
Він стверджує, що мовчання центральної влади "виглядає негарно”
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що попрощатися із мером Харкова прийшли тисячі вдячних харків'ян, і таким чином, Геннадій Кернес після смерті “показав дулю” своїм ненависникам.

Про це мер Дніпра Борис Філатов розповів у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, найкращим доказом реального ставлення до Кернеса людей є те, що попрощатися в Оперний театр прийшли тисячі вдячних харків'ян, які стояли у величезній багатогодинній черзі на морозі.

Іронія долі полягає в тому, що Гена і після своєї смерті показав дулю всім своїм ненависникам... А всім тим, хто продовжує танцювати на кістках Кернеса, напевно, варто задуматися, чи зможуть вони зібрати на власні похорони хоча б найближчих родичів і сусідів”, - написав Філатов.

Він також додав, що мовчання центральної влади "зовсім негарно виглядає”.

За словами мера Дніпра, "як мінімум, варто поважати вибір такого великого і важливого міста, як Харків”.

Нагадаємо, у Харкові прощаються з Кернесом: люди з ранку збираються біля собору.

У Харків попрощатися з Кернесом приїхали Труханов, Філатов і Бойко, а також Кличко, Добкін і Новинський.

заява Харьків Геннадій Кернес Борис Філатов похорон
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Харків попрощатися з Кернесом приїхали Труханов, Філатов і Бойко
23 грудня 2020, 12:13
В Харків на прощання з Кернесом приїхали Кличко, Добкін і Новинський
23 грудня 2020, 09:21
У Харкові прощаються з Кернесом: люди з ранку збираються біля собору
23 грудня 2020, 08:41
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Черкаську облраду
Мер Сум Олександр Лисенко: "Я не можу сьогодні бути в меншості, а більшість не може бути без міського голови"
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Всі блоги »