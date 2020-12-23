Кернес після смерті показав дулю своїм ненависникам - мер Дніпра Філатов

Він стверджує, що мовчання центральної влади "виглядає негарно”

Він стверджує, що мовчання центральної влади "виглядає негарно”

Фото: із відкритих джерел

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що попрощатися із мером Харкова прийшли тисячі вдячних харків'ян, і таким чином, Геннадій Кернес після смерті “показав дулю” своїм ненависникам.

Про це мер Дніпра Борис Філатов розповів у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, найкращим доказом реального ставлення до Кернеса людей є те, що попрощатися в Оперний театр прийшли тисячі вдячних харків'ян, які стояли у величезній багатогодинній черзі на морозі.

Іронія долі полягає в тому, що Гена і після своєї смерті показав дулю всім своїм ненависникам... А всім тим, хто продовжує танцювати на кістках Кернеса, напевно, варто задуматися, чи зможуть вони зібрати на власні похорони хоча б найближчих родичів і сусідів”, - написав Філатов.

Він також додав, що мовчання центральної влади "зовсім негарно виглядає”.

За словами мера Дніпра, "як мінімум, варто поважати вибір такого великого і важливого міста, як Харків”.

Нагадаємо, у Харкові прощаються з Кернесом: люди з ранку збираються біля собору.

У Харків попрощатися з Кернесом приїхали Труханов, Філатов і Бойко, а також Кличко, Добкін і Новинський.