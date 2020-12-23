Кернес після смерті показав дулю своїм ненависникам - мер Дніпра Філатов
Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що попрощатися із мером Харкова прийшли тисячі вдячних харків'ян, і таким чином, Геннадій Кернес після смерті “показав дулю” своїм ненависникам.
Про це мер Дніпра Борис Філатов розповів у Facebook, передає RegioNews.
За його словами, найкращим доказом реального ставлення до Кернеса людей є те, що попрощатися в Оперний театр прийшли тисячі вдячних харків'ян, які стояли у величезній багатогодинній черзі на морозі.
Іронія долі полягає в тому, що Гена і після своєї смерті показав дулю всім своїм ненависникам... А всім тим, хто продовжує танцювати на кістках Кернеса, напевно, варто задуматися, чи зможуть вони зібрати на власні похорони хоча б найближчих родичів і сусідів”, - написав Філатов.
Він також додав, що мовчання центральної влади "зовсім негарно виглядає”.
За словами мера Дніпра, "як мінімум, варто поважати вибір такого великого і важливого міста, як Харків”.
Нагадаємо, у Харкові прощаються з Кернесом: люди з ранку збираються біля собору.
У Харків попрощатися з Кернесом приїхали Труханов, Філатов і Бойко, а також Кличко, Добкін і Новинський.