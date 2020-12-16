Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Требушкина

Ранее Требушкин был избран мэром Покровска Донецкой области

Ранее Требушкин был избран мэром Покровска Донецкой области

Фото из открытых источников

За принятие проекта постановления № 4446 проголосовали 327 депутатов, пишет RegioNews.

Депутатские полномочия Требушкина прекращены на основании поданного им заявления о сложении полномочий.

Известно, что ранее Требушкин был избран мэром Покровска Донецкой области.

В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Оппозиционный блок" по избирательному округу №50 (Донецкая область) как беспартийный.

В августе 2020 года стал одним из инициаторов представления в Конституционный Суд относительно соответствия Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства. 28 октября КСУ обнародовал скандальное решение, согласно которому отменяются ответственность за недостоверное декларирование и само электронное декларирование.

Напомним, сегодня Верховная Рада постановлением №4498 уволила Сергея Бессараба с должности главы Министерства по делам ветеранов.