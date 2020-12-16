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16 декабря 2020, 11:52 12

Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Требушкина

16 декабря 2020, 11:52 12
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Ранее Требушкин был избран мэром Покровска Донецкой области
Фото из открытых источников
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Верховная Рада прекратила полномочия депутата Руслана Требушкина (внефракционный).

За принятие проекта постановления № 4446 проголосовали 327 депутатов, пишет RegioNews.

Депутатские полномочия Требушкина прекращены на основании поданного им заявления о сложении полномочий.

Известно, что ранее Требушкин был избран мэром Покровска Донецкой области.

В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Оппозиционный блок" по избирательному округу №50 (Донецкая область) как беспартийный.

В августе 2020 года стал одним из инициаторов представления в Конституционный Суд относительно соответствия Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства. 28 октября КСУ обнародовал скандальное решение, согласно которому отменяются ответственность за недостоверное декларирование и само электронное декларирование.

Напомним, сегодня Верховная Рада постановлением №4498 уволила Сергея Бессараба с должности главы Министерства по делам ветеранов.

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