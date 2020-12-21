Горсоветы четырех городов-миллионников обновились более чем на половину - КИУ

Большинство депутатов этих советов не были представлены в предыдущих созывах

Большинство депутатов этих советов не были представлены в предыдущих созывах

Фото: из открытых источников

Во время местных выборов городские советы в таких городах-миллионниках, как Киев, Днепр, Одесса и Харьков обновились в среднем на 62 процента.

Об этом во время брифинга сообщил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает RegioNews.

Наш первый вывод: городские советы в городах-миллионниках обновились более чем на половину. То есть подавляющее большинство депутатов этих городских советов во всех без исключения - это новые лица", - сказал Кошель.

Он рассказал, что 62% депутатов Киевского городского совета не присутствовали в предыдущем составе, в Днепре обновление произошло на 58%, в Одессе 55% составили "новые лица", а в Харькове - 72%.

Эта информация чрезвычайно важна для дальнейшего планирования работы, поскольку она открывает достаточно широкие возможности не только для самореализации этих депутатов, но и для серьезных системных преобразований в городских советах", - утверждает Кошель.

Он также обратил внимание на то, что накануне местных выборов в Украине появилось около 20 новых региональных политических партий.

Напомним, в декабре на заседаниях Рады не присутствовали 20 нардепов - КИУ.