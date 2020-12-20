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20 декабря 2020, 13:38 54

Шмыгаль заверил, что все украинцы получат до конца года положенные им соцвыплаты

20 декабря 2020, 13:38 54
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Украине поможет МВФ
Украине поможет МВФ
Фото из открытых источников
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что украинцы до конца года получат все положенные им социальные выплаты.

Об этом сам Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook.

Премьер акцентировал внимание на том, что на следующей неделе в Украину прибудет миссия МВФ.

Украина завершит год с выполнением всех социальных обязательств, которые были предусмотрены нынешним бюджетом. Вчера Президент Владимир Зеленский и Международный валютный фонд сообщили, что миссия МВФ начнет работу в Украине со следующей недели, - написал Шмыгаль.

Премьер также напомнил, что на этой неделе правительство подписало соглашение с ЕБРР на сумму 450 млн евро, которые будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры. В частности, речь идет о капитальном ремонте автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода г. Львова.

#ПМ_тиждень #PM_weekly Главный финансовый документ страны на 2021 год был принят на этой неделе. Основное увеличение...

Posted by Денис Шмыгаль on Sunday, December 20, 2020

Напомним, ранее Шмыгаль сообщил, что Украина планирует получить первую партию в миллион доз вакцин от COVID-19 по механизму COVAX в марте 2021 года.

социальные выплаты Денис Шмыгаль бюджет МВФ Кабмин
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