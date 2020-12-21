СБУ разоблачила схему фиктивного трудоустройства в госпредприятие почти на 2 миллиона
Служба безопасности Украины блокировала схему присвоения бюджетных денег путем фиктивного трудоустройства сотрудников госпредприятия "Украинский фармацевтический институт качества".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Сделку организовали должностные лица учреждения совместно с представителями Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками", - говорится в сообщении.
Так, с 2019 года фигуранты фиктивно оформляли на работу граждан, после чего безосновательно начисляли им заработную плату.
Установлено, что "работники", которые были формально включены в организационно-штатную структуру госпредприятия, на своих рабочих местах не появлялись и не выполняли соответствующие должностные обязанности. Во время обысков в помещениях фигурантов правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности.
По предварительным оценкам экспертов, коррупционная схема нанесла государству ущерб почти на 2 миллиона гривен.
За выявленные нарушения правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее СБУ разоблачила наркодилеров, которые работали в 15 областях Украины.