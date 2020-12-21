СБУ разоблачила схему фиктивного трудоустройства в госпредприятие почти на 2 миллиона

Сделку организовали должностные лица госпредприятия "Украинский фармацевтический институт качества"

Сделку организовали должностные лица госпредприятия "Украинский фармацевтический институт качества"

Фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сделку организовали должностные лица учреждения совместно с представителями Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками", - говорится в сообщении.

Так, с 2019 года фигуранты фиктивно оформляли на работу граждан, после чего безосновательно начисляли им заработную плату.

Установлено, что "работники", которые были формально включены в организационно-штатную структуру госпредприятия, на своих рабочих местах не появлялись и не выполняли соответствующие должностные обязанности. Во время обысков в помещениях фигурантов правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности.

По предварительным оценкам экспертов, коррупционная схема нанесла государству ущерб почти на 2 миллиона гривен.

За выявленные нарушения правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ разоблачила наркодилеров, которые работали в 15 областях Украины.