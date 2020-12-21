Разумков рассказал, какие инициативы введет для борьбы с "кнопкодавством" в Раде

Обновление системы голосования "Рада" пока не планируют - дорого

Обновление системы голосования "Рада" пока не планируют - дорого

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В Верховной Раде Украины планируют установить дополнительные камеры, уменьшить возможность для "голосования с удобных позиций", а также создать более жесткий закон, который бы регламентировал не персональное голосование.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление председателя ВР Дмитрия Разумкова в эфире одного из телеканалов.

"Я собирал совещание с руководителями депутатских фракций и групп. Они обратились с некоторыми предложениями. Это их инициатива была - провести заседание. Мы вышли из общей позицией: мы поставим дополнительные камеры в зале; мы уменьшим возможность откуда можно будет голосовать с "очень удобных" для таких позиций; мы обратились в комитет, и аппарат (Рады - ред.) присоединится к этому процессу, написать более жесткий закон, который бы регламентировал последствия не персонального голосования. С одной стороны - уголовная ответственность, с другой - финансовая. Как показывает практика, депутаты также переживают за свои заработные платы", - отметил Разумков.

Спикер Парламента подчеркнул, что в Раде IX созыва "кнопкодавство" гораздо менее распространено, чем то было в предыдущих созывах.

"Раньше это была практика, сегодня - исключение. Но если исключение появляется, то с ним надо бороться, чтобы оно не стал практикой. Есть один вариант, который позволил бы нам уйти от "кнопкодавства". Это установить новую систему "Рада", которая работала на биометрической базе, FaceID или отпечаток ладони. Она достаточно дорогая. Она стоит 250-300 миллионов. Сегодня, в условиях ковида, если бы мы заложили эти средства, то так же пришли медики и учителя сказали: "Ну как вам не стыдно?". Пока мы отыграем это на законодательном уровне", - подытожил Разумков.

Ранее сообщалось, что Разумков поручил комитету по вопросам Регламента разработать до 15 января изменения в законодательство по ужесточению наказания за "кнопкодавство".