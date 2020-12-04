17:36  04 декабря
"Слуга народа" Александр Самойленко возглавил Херсонский областной совет
17:49  04 декабря
У Зеленского заявили, что решение Рады о лжи в декларациях будет пересмотрено
17:59  04 декабря
Вражеский снайпер на Донбассе ранил нашего защитника
UA | RU
UA | RU
04 декабря 2020, 14:25 610

Подгорного избрали председателем облсовета Черкащины

04 декабря 2020, 14:25 610
Читайте також українською мовою
Он в предыдущем созыве уже занимал эту должность
Он в предыдущем созыве уже занимал эту должность
Фото: Черкасская областная рада
Читайте також
українською мовою

Председателем Черкасского областного совета избран представитель партии ВО «Черкащане» Анатолия Подгорного, который в предыдущем созыве занимал эту должность.

Об этом во время сессии сообщил председатель счетной комиссии облсовета Игорь Новицкий, пишет RegioNews со ссылкой на "Прочерк".

Отмечается, что на сессии присутствуют 62 депутата. Бюллетени получил 61 депутат.

За Анатолия Подгорного отдали свой голос 38 депутатов (большинство от списочного состава совета), за еще одного кандидата на этот пост - Николая Кондрацкого - 23 депутата.

Новоизбранный председатель облсовета Анатолий Подгорный принял присягу, поблагодарил депутатов, избирателей. Сказал, что осознает свою ответственность обеспечить, чтобы высокий орган власти действовал консолидировано, слаженно, ответственно.

Подчеркнул, что "в единстве будет сила работы совета и она будет ответственна перед избирателями".

Подгорный внес кандидатуру депутата от "ЕС" Романа Сущенко на должность первого заместителя. Но депутаты попросили перерыв на десять минут для консультаций.

Напомним, 30 ноября депутаты новоизбранного Черкасского областного совета от партий "Черкащане”, "Европейская солидарность” и "Батькивщина” подписали меморандум о формировании большинства.

Читайте также: Председатель Черкасской ОГА Сергей Сергийчук: Местные кланы десятилетиями выкачивают из области ресурсы.

выборы Украина Черкасская область голосование глава
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Токсический эндшпиль: как отчаянное желание Татарова удержаться в кресле топит его шефа Ермака
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Тернопольский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »