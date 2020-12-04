Подгорного избрали председателем облсовета Черкащины

Он в предыдущем созыве уже занимал эту должность

Он в предыдущем созыве уже занимал эту должность

Фото: Черкасская областная рада

Председателем Черкасского областного совета избран представитель партии ВО «Черкащане» Анатолия Подгорного, который в предыдущем созыве занимал эту должность.

Об этом во время сессии сообщил председатель счетной комиссии облсовета Игорь Новицкий, пишет RegioNews со ссылкой на "Прочерк".

Отмечается, что на сессии присутствуют 62 депутата. Бюллетени получил 61 депутат.

За Анатолия Подгорного отдали свой голос 38 депутатов (большинство от списочного состава совета), за еще одного кандидата на этот пост - Николая Кондрацкого - 23 депутата.

Новоизбранный председатель облсовета Анатолий Подгорный принял присягу, поблагодарил депутатов, избирателей. Сказал, что осознает свою ответственность обеспечить, чтобы высокий орган власти действовал консолидировано, слаженно, ответственно.

Подчеркнул, что "в единстве будет сила работы совета и она будет ответственна перед избирателями".

Подгорный внес кандидатуру депутата от "ЕС" Романа Сущенко на должность первого заместителя. Но депутаты попросили перерыв на десять минут для консультаций.

Напомним, 30 ноября депутаты новоизбранного Черкасского областного совета от партий "Черкащане”, "Европейская солидарность” и "Батькивщина” подписали меморандум о формировании большинства.

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