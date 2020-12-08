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08 декабря 2020, 16:21 37

Евросоюз похвалил Украину за успешное проведение децентрализации

08 декабря 2020, 16:21 37
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Фото: из открытых источников
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Директор внешнеполитической службы Европейского Союза Люк Девинь, который отвечает за Восточное партнерство, заявил, что Украина успешно справилась с проведением реформы децентрализации.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады, передает RegioNews.

Украина успешно справилась с проведением децентрализации, начала земельную реформу. Однако Люк Девинь также отметил и негативные тенденциии, которые ЕС наблюдает в Украине. Это решение Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование", - говорится в сообщении.

По словам представителя Евросоюза, судебная система в Украине остается чрезвычайно важной сферой для реформирования.

Девинь подчеркнул, что в Украине также много вызовов, связанных с борьбой с коррупцией.

Напомним, в Раде уверяют, что нардепы уже совсем скоро могут изменить Конституцию ради децентрализации.

Евросоюз децентрализация реформа Верховная Рада заявление
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