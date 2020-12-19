10:21  19 декабря
В Украине почти 12 тыс новых случаев COVID-19, количество выздоровевших выросло
11:57  19 декабря
Кернесу хотят присвоить статус почетного гражданина Харькова
10:09  19 декабря
На Донбассе боевики стреляли из запрещенного оружия, зафиксировано 5 нарушений "тишины"
UA | RU
UA | RU
19 декабря 2020, 10:09 65

На Донбассе боевики стреляли из запрещенного оружия, зафиксировано 5 нарушений "тишины"

19 декабря 2020, 10:09 65
Читайте також українською мовою
Украинские военные ответный огонь ни открывали
Украинские военные ответный огонь ни открывали
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Водяного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра.

На этом направлении враг второй раз за несколько недель применял дистанционное минирование украинских позиций. Так, оккупанты забросили 12 запрещенных мин ПОМ-2, использовав ПКМ-1", - рассказали в штабе ООС.

Также противник трижды нарушил режим прекращения огня недалеко от Авдеевки. Боевики применяли ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а позже - стрелковое оружие.

На остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет. С начала суток 19 декабря по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, оккупанты за прошедшие сутки четыре раза обстреляли наши позиции на Донбассе.

ООС АТО война Донбасс обстрелы штаб сводка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Оккупанты сегодня четыре раза обстреляли наши позиции на Донбассе
18 декабря 2020, 18:11
Зеленский подписал закон о расширении помощи по частичной безработице
18 декабря 2020, 13:45
На Донбассе вражеский снайпер ранил украинского военнослужащего
18 декабря 2020, 08:12
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
После Кернеса: кто будет претендовать на руководство Харьковом
Местные коалициады: Кто будет контролировать Житомирский облсовет
Все публикации »
Виктор Глеба
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »