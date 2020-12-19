На Донбассе боевики стреляли из запрещенного оружия, зафиксировано 5 нарушений "тишины"

Украинские военные ответный огонь ни открывали

Украинские военные ответный огонь ни открывали

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Водяного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра.

На этом направлении враг второй раз за несколько недель применял дистанционное минирование украинских позиций. Так, оккупанты забросили 12 запрещенных мин ПОМ-2, использовав ПКМ-1", - рассказали в штабе ООС.

Также противник трижды нарушил режим прекращения огня недалеко от Авдеевки. Боевики применяли ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а позже - стрелковое оружие.

На остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет. С начала суток 19 декабря по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, оккупанты за прошедшие сутки четыре раза обстреляли наши позиции на Донбассе.