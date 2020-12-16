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16 декабря 2020, 11:59 4

В Минэкономики сказали, когда ФОПам начнут выплачивать 8 тысяч от государства

16 декабря 2020, 11:59 4
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Чтобы получить деньги в этом году, необходимо зарегистрироваться до 21 декабря
Чтобы получить деньги в этом году, необходимо зарегистрироваться до 21 декабря
Фото из открытых источников
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Выплаты 8 тысяч гривен компенсации за карантин предпринимателям и наемным работникам начнутся 21 декабря 2020 года.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Так, по его словам, чтобы получить деньги в этом году, необходимо зарегистрироваться до этой даты.

"Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. По 8 тысяч гривен подача документов до 31 декабря, то есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21-го - уже в новом году", - сказал министр.

Напомним, с 14 декабря Кабмин начал прием заявок от предпринимателей на получение единовременного пособия от государства в связи с карантином.

Украина карантин помощь деньги предприниматели
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