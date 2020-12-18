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18 декабря 2020, 10:26 32

В Киеве произошел пожар в психоневрологическом диспансере

18 декабря 2020, 10:26 32
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Шесть пациентов диспансера прятались под кроватями, их спасли пожарные
Шесть пациентов диспансера прятались под кроватями, их спасли пожарные
Фото: ГСЧС
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В Оболонском районе Киева 18 декабря произошло возгорание в двухэтажном здании психоневрологического диспансера, спасены шестеро пациентов, эвакуирован 51 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

18 декабря в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в 2-этажном здании психоневрологического диспансера, по адресу: ул.Юнкерова, 37, что в Оболонском районе столицы", - говорится в сообщении.

Согласно данным спасателей, пожар возник на 2 этаже, в бытовом помещении.

Были спасены 6 пациентов учреждения, которые прятались под кроватями, эвакуирован 51 человек, также не допущено распространение огня на смежные помещения", - отметили спасатели.

Кроме этого отмечается, что пожар был локализован в 08:25 и ликвидирован в 08:37.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, в ночь на 16 декабря в Киеве и Днепре произошли пожары - в столице горело административное здание, а в Днепре - жилой дом. Из-за пожаров погибли пятеро людей.

Киев пожар спасатели происшествия ГСЧС
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