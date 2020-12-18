Резали пальцы и уши: В Ирпене задержали банду, которая пытала семью бывшего бизнесмена

Вооруженные нападавшие ворвались в частный дом и начали издеваться над хозяевами

Вооруженные нападавшие ворвались в частный дом и начали издеваться над хозяевами

Фото: Киевская областная прокуратура

В Киевской области задержали пятерых членов вооруженной банды за бандитизм, разбой и незаконное завладение транспортными средствами в сочетании с насилием.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру

"По данным следствия, четверо жителей г. Ирпень и ранее судимый уроженец Херсонской области создали организованную группу (банду) и 30 ноября этого года совершили разбойное нападение на семью бывшего бизнесмена в Киевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вооруженные нападавшие ворвались в частный дом и начали издеваться над несчастными.

"Нелюди выжигали женщине и дочери хозяина дома глаза водкой, заклеивали их скотчем, а самого главу семьи и его 20-летнего сына пытали раскаленным утюгом, резали ножом пальцы и уши", - отметили в полиции.

Добавляется, кровавая расправа длилась около часа и закончилась только после того, как бандиты получили все имеющиеся деньги и ювелирные изделия: "Успокоившись, преступники завладели двумя автомобилями хозяев дома и скрылись с места совершения преступления".

Также сообщается, что задержали злоумышленников 17 декабря на территории г. Ирпень. Им инкриминируют ст. 257, ч.4 ст. 187, ч.3 ст.289 УК Украины.

Во время проведения обысков по месту жительства бандитов обнаружено и изъято оружие, боеприпасы, средства конспирации – маскировочную одежду, балаклавы, рации, а также похищенное имущество потерпевших.

Напомним, в Сумах 17 декабря на улице произошел конфликт между двумя прохожими, который перерос в драку и закончился стрельбой.