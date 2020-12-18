16:42  18 декабря
В Одесском облсовете продолжают бить стёкла и блокировать трибуну
17:02  18 декабря
Тело Кернеса доставят в Украину 21 декабря, его похоронят в среду - горсовет
08:12  18 декабря
На Донбассе вражеский снайпер ранил украинского военнослужащего
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2020, 14:48 9

Резали пальцы и уши: В Ирпене задержали банду, которая пытала семью бывшего бизнесмена

18 декабря 2020, 14:48 9
Читайте також українською мовою
Вооруженные нападавшие ворвались в частный дом и начали издеваться над хозяевами
Вооруженные нападавшие ворвались в частный дом и начали издеваться над хозяевами
Фото: Киевская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Киевской области задержали пятерых членов вооруженной банды за бандитизм, разбой и незаконное завладение транспортными средствами в сочетании с насилием.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру

"По данным следствия, четверо жителей г. Ирпень и ранее судимый уроженец Херсонской области создали организованную группу (банду) и 30 ноября этого года совершили разбойное нападение на семью бывшего бизнесмена в Киевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вооруженные нападавшие ворвались в частный дом и начали издеваться над несчастными.

"Нелюди выжигали женщине и дочери хозяина дома глаза водкой, заклеивали их скотчем, а самого главу семьи и его 20-летнего сына пытали раскаленным утюгом, резали ножом пальцы и уши", - отметили в полиции.

Добавляется, кровавая расправа длилась около часа и закончилась только после того, как бандиты получили все имеющиеся деньги и ювелирные изделия: "Успокоившись, преступники завладели двумя автомобилями хозяев дома и скрылись с места совершения преступления".

Также сообщается, что задержали злоумышленников 17 декабря на территории г. Ирпень. Им инкриминируют ст. 257, ч.4 ст. 187, ч.3 ст.289 УК Украины.

Во время проведения обысков по месту жительства бандитов обнаружено и изъято оружие, боеприпасы, средства конспирации – маскировочную одежду, балаклавы, рации, а также похищенное имущество потерпевших.

Напомним, в Сумах 17 декабря на улице произошел конфликт между двумя прохожими, который перерос в драку и закончился стрельбой.

Украина криминал полиция криминальное дело авто
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Местные коалициады: Кто будет контролировать Житомирский облсовет
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черниговский облсовет
Все публикации »
Виктор Глеба
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »