В Сумах посреди улицы мужчина открыл стрельбу, есть раненый

Выстрел был совершен из травматического пистолета

Выстрел был совершен из травматического пистолета

Фото: Рixabay

В Сумах 17 декабря на улице произошел конфликт между двумя прохожими, который перерос в драку и закончился стрельбой. Сейчас полиция проводит проверки, выясняются все обстоятельства происшествия.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, мужчины устроили драку на улице Харьковской возле кафе. Позже один из них, 35-летний сумчанин, выстрелил из травматического пистолета. Сейчас он сам и его 44-летний оппонент с ранением лица находятся в больнице.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция опрашивает свидетелей происшествия и администрацию кафе.

Напомним, 23 ноября в Днепре произошла стрельба рядом с избирательным участком.