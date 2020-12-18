В Сумах посреди улицы мужчина открыл стрельбу, есть раненый
Выстрел был совершен из травматического пистолета
Выстрел был совершен из травматического пистолета
В Сумах 17 декабря на улице произошел конфликт между двумя прохожими, который перерос в драку и закончился стрельбой. Сейчас полиция проводит проверки, выясняются все обстоятельства происшествия.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Как сообщается, мужчины устроили драку на улице Харьковской возле кафе. Позже один из них, 35-летний сумчанин, выстрелил из травматического пистолета. Сейчас он сам и его 44-летний оппонент с ранением лица находятся в больнице.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция опрашивает свидетелей происшествия и администрацию кафе.
Напомним, 23 ноября в Днепре произошла стрельба рядом с избирательным участком.
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