09:26  18 декабря
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 12,5 тысяч новых случаев
12:41  18 декабря
В мэрии Харькова объяснили, почему сократили траур по Кернесу
08:12  18 декабря
На Донбассе вражеский снайпер ранил украинского военнослужащего
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2020, 11:44 9

В Сумах посреди улицы мужчина открыл стрельбу, есть раненый

18 декабря 2020, 11:44 9
Читайте також українською мовою
Выстрел был совершен из травматического пистолета
Выстрел был совершен из травматического пистолета
Фото: Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Сумах 17 декабря на улице произошел конфликт между двумя прохожими, который перерос в драку и закончился стрельбой. Сейчас полиция проводит проверки, выясняются все обстоятельства происшествия.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, мужчины устроили драку на улице Харьковской возле кафе. Позже один из них, 35-летний сумчанин, выстрелил из травматического пистолета. Сейчас он сам и его 44-летний оппонент с ранением лица находятся в больнице.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция опрашивает свидетелей происшествия и администрацию кафе.

Напомним, 23 ноября в Днепре произошла стрельба рядом с избирательным участком.

Украина криминал стрельба полиция Сумы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черниговский облсовет
Изменения в правительстве: кто из министров - главные кандидаты на вылет
Все публикации »
Виктор Глеба
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »