На Тернопольщине троих депутатов местных советов осудили за коррупцию
В Тернопольской области за нарушение требований финансового контроля 3 депутатов местных советов привлекли к ответственности.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
Суды рассмотрели и вынесли решение по административных протоколах, составленных работниками Управления стратегических расследований в области ДВР ЧП Украины и согласованных с областной прокуратурой.
3 депутатов местных советов Тернопольской области привлечено к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч. 1 ст. 172-6 КУпАП", - говорится в сообщении.
Установлено, что народные избранники, которые были надлежащим образом ознакомлены с требованиями Закона Украины "О предотвращении коррупции" относительно порядка и сроков представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, несвоевременно подавшие е-декларации по 2018-2019 годы.
Народных избранников признали виновными и наложили на каждого из них административное взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, 25 сентября руководителя Тернопольской ГНИ задержали на вымогательстве $40 тысяч, по данному делу открыто уголовное производство.