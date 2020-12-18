На Тернопольщине троих депутатов местных советов осудили за коррупцию

Они несвоевременно подали е-декларации за 2018-2019 годы

Они несвоевременно подали е-декларации за 2018-2019 годы

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В Тернопольской области за нарушение требований финансового контроля 3 депутатов местных советов привлекли к ответственности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Суды рассмотрели и вынесли решение по административных протоколах, составленных работниками Управления стратегических расследований в области ДВР ЧП Украины и согласованных с областной прокуратурой.

3 депутатов местных советов Тернопольской области привлечено к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч. 1 ст. 172-6 КУпАП", - говорится в сообщении.

Установлено, что народные избранники, которые были надлежащим образом ознакомлены с требованиями Закона Украины "О предотвращении коррупции" относительно порядка и сроков представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, несвоевременно подавшие е-декларации по 2018-2019 годы.

Народных избранников признали виновными и наложили на каждого из них административное взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 25 сентября руководителя Тернопольской ГНИ задержали на вымогательстве $40 тысяч, по данному делу открыто уголовное производство.