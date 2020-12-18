Вторая сессия Одесского областного совета началась со скандала

Некоторых депутатов не пускали в зал

Некоторых депутатов не пускали в зал

Фото: trassae95.com

Сегодня, 18 декабря в 10:00, должна была начаться вторая сессия Одесского областного совета, но начало собрания затянулось из-за того, что депутатов Одесского горсовета, которые пришли на сессию областного совета, не пускали в зал и предложили наблюдать за сессией в ложе для прессы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию Одесского областного совета.

Кроме того, около часа не было в зале главы облсовета Григория Диденко. Его первый заместитель Олег Радковский призвал депутатов дождаться прибытия главы Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого. Депутаты в зале требовали начать заседание.

Известно, что сегодня на повестке дня сессии - вопрос регламента, утверждение секретариата, структуры и аппарата облсовета, состава постоянных комиссий и согласительного совета.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 декабря в Одессе депутаты облсовета устроили массовое побоище.