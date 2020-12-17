Главой РГА на Житомирщине назначили бывшего следователя
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Артема Майданика председателем Овручской райгосадминистрации.
Как сообщает RegioNews, соответствующее распоряжение от 16 декабря 2020 года опубликовано на сайте президента.
Назначить Майданика Артема Александровича председателем Овруцкой районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в документе.
Согласно биографии Майданика, указанной на сайте Коростенской РГА, до назначения на эту должность он год проработал заместителем председателя Коростенской РГА, а до этого был следователем в Коростенском отделении полиции, уволился с ГУНП 13 декабря 2019 года.
Также известно, что Майданик проживает в Коростене, где с 2009 года имеет собственную квартиру и является председателем Коростенской городской федерации киокушинкай-каратэ.
Кроме того, 16 декабря президент двумя другими распоряжениями уволил Владимира Валюка с должности председателя Христиновской районной государственной администрации Черкасской области и Геннадия Хорошуна с должности председателя Зиньковской районной государственной администрации Полтавской области.
Напомним, 16 декабря Кабмин согласовал назначение двух заместителей председателя Житомирской ОГА.