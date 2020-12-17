Главой РГА на Житомирщине назначили бывшего следователя

Также президент уволил двух глав РГА в других областях

Также президент уволил двух глав РГА в других областях

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Как сообщает RegioNews, соответствующее распоряжение от 16 декабря 2020 года опубликовано на сайте президента.

Назначить Майданика Артема Александровича председателем Овруцкой районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в документе.

Согласно биографии Майданика, указанной на сайте Коростенской РГА, до назначения на эту должность он год проработал заместителем председателя Коростенской РГА, а до этого был следователем в Коростенском отделении полиции, уволился с ГУНП 13 декабря 2019 года.

Также известно, что Майданик проживает в Коростене, где с 2009 года имеет собственную квартиру и является председателем Коростенской городской федерации киокушинкай-каратэ.

Кроме того, 16 декабря президент двумя другими распоряжениями уволил Владимира Валюка с должности председателя Христиновской районной государственной администрации Черкасской области и Геннадия Хорошуна с должности председателя Зиньковской районной государственной администрации Полтавской области.

Напомним, 16 декабря Кабмин согласовал назначение двух заместителей председателя Житомирской ОГА.