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17 декабря 2020, 10:01 26

ТКГ отчиталась о последнем заседании в 2020 году: представитель РФ на него не явился

17 декабря 2020, 10:01 26
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Украинская сторона жалуется на то, что боевики блокируют обмен пленными
Украинская сторона жалуется на то, что боевики блокируют обмен пленными
Фото: из открытых источников
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Трехсторонняя контактная группа для урегулирования ситуации на Донбассе провела последнее заседание в 2020 году. На нем отсутствовал представитель России Борис Грызлов.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Украинская делегация вновь напомнила о своей позиции — основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутый в рамках Нормандского формата, а также Минские договоренности как таковые, и подтверждает свою готовность продолжить последовательно работать для их реализации, для чего, в частности, и предложила свой "План совместных шагов", - говорится в сообщении.

Также украинская делегация настаивала на доступе представителей Красного Креста к удерживаемым на оккупированной территории лицам, на разблокировании работы новых КПВВ и финализации договоренностей о новых участках разминирования и разведения войск.

Кроме того, представитель оккупированных территорий в украинской делегаций Сергей Гармаш сообщил, что боевики блокируют обмен пленными, так как требуют процессуальной очистки для девяти человек, которых передали на оккупированные территории в ходе предыдущего обмена.

"Очистить" их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желание и местонахождение неизвестно не только нам, но и их адвокатам... Та сторона это знает, но использует как повод, чтобы блокировать обмен", - пояснил он.

Напомним, 15 декабря Рада продлила особый статус Донбасса еще на год. Народные депутаты поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №4467.

ТКГ обмен пленных переговоры РФ Донбасс
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