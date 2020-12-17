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Сутки в ООС: боевики совершили очередные обстреляли из минометов и гранатометов
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17 декабря 2020, 08:12 19

Сутки в ООС: боевики совершили очередные обстреляли из минометов и гранатометов

17 декабря 2020, 08:12 19
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Никто из украинских военных не пострадал
Никто из украинских военных не пострадал
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток на Донбассе российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня. На различных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов неприцельными обстрелами на протяжении всех суток.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" два обстрела были зафиксированы вблизи Водяного, что на Приазовье. Здесь враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано одно нарушение прекращения огня близ населенного пункта Шумы. Здесь противник также применил станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Огневые провокации российско-оккупационных войск не имели угрозы для наших воинов, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из миномета 82-го калибра, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Донбасс ООС обстрел военная техника боевики
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