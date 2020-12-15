В ТКГ прокомментировали продление особого статуса Донбасса

У Кравчука считают соответствующий законопроект "позитивным шагам"

У Кравчука считают соответствующий законопроект "позитивным шагам"

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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе прокомментировала продление особого статуса Донбасса. Так, продление особого статуса поможет мирному урегулированию ситуации на Востоке в соответствии с политическими договоренностями, считают в ТКГ.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы делегации в Facebook.

Принятие законопроекта в качестве закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с политическими договоренностями, в связи с чем, предлагается поддержать принятие указанного законопроекта", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в случае, если бы этот законопроект не приняли, то Россия начала бы обвинять Украину в срыве мирного урегулирования и подрыве переговорного процесса.

Напомним, 15 декабря Рада продлила особый статус Донбасса еще на год. Народные депутаты поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №4467.