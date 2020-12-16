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16 декабря 2020, 19:05 51

Главным событием 2020 года украинцы считают местные выборы

16 декабря 2020, 19:05 51
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Фото: flickr
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33% опрошенных граждан считают главным политическим событием 2020 года в Украине местные выборы.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает RegioNews.

Из них 54% считают, что это было положительное событие, и лишь 11% граждан оценивают их отрицательно.

23% назвали главным событием эпидемию COVID-19 и связанные с ней противоэпидемические мероприятия - карантин и локдаун. Почти все опрошенные граждане - 95%, трактуют это событие как негативное.

Еще 4,5% назвали скандальное решение Конституционного суда об отмене антикоррупционных законов, 3% - принятие закона о рынке земли, 3% - перемирие на Донбассе, 2% - экономический кризис и снижение уровня жизни населения.

Еще 2% указали повышение цен на газ и коммунальных тарифов, 1% - войну на Донбассе. Ни одного события не смогли назвать 20% респондентов.

Напомним, главным разочарованием года украинцы назвали Зеленского - опрос.

По состоянию на декабрь 2020 года за действующего президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 28% граждан.

опрос социология центр Разумкова Местные выборы пандемия политика
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