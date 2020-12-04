В НАПК недовольны новым законопроектом о е-декларировании

В агентстве считают, что он создаст "санаторные" условия для коррупционеров

В агентстве считают, что он создаст "санаторные" условия для коррупционеров

Фото: из открытых источников

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции считают, что поданный на рассмотрение парламента законопроект №4460-д создаст "санаторные" условия для пребывания коррупционеров, поскольку не предусматривает лишения свободы.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

"НАПК отмечает, что этот законопроект так же не предусматривает лишение свободы за умышленное декларирование недостоверной информации, ни за умышленное непредставление декларации. Правда, лица, которые умышленно укажут недостоверные сведения на 4000 необлагаемых минимумов (а это - 8,4 млн грн) могут получить наказание в виде ограничения (но не лишение) свободы на срок до 2 лет", - говорится в сообщении.

То есть, как подчеркнули в НАПК, максимальное наказание - пребывание коррупционера в исправительном центре, где он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и оставлять центр за разрешением его руководства. Также через 6 месяцев может быть рассмотрена возможность о постановке этого лица на регистрацию - ему больше не нужно будет находиться в центре, а лишь время от времени приходить к нему.

Коррупционер может умышленно скрыть информацию о картине Пабло Пикассо или самую дорогую яхту в мире и получить за это максимум два года "санаторных условий". Уверен, что такое предложение Комитета не соответствует запросу украинского общества", - отмечает глава НАПК Александр Новиков.

Напомним, 3 декабря в парламенте зарегистрировали третий проект закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.