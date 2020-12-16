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16 декабря 2020, 16:51 16

"Нафтогаз" получил разрешение от Кабмина на покупку компании "Надра Юзивска"

16 декабря 2020, 16:51 16
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Переход прав на стопроцентную долю в "Надра Юзивска" к "Нафтогазу" состоится после подписания Акта приема-передачи
Переход прав на стопроцентную долю в "Надра Юзивска" к "Нафтогазу" состоится после подписания Акта приема-передачи
Фото из открытых источников
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Кабинет Министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" приобрести 100% в уставном капитале "Надра Юзивска" в Национальной акционерной компании "Надра Украины" "Укрнаукагеоцентр".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, пишет RegioNews.

"НАК "Нафтогаз Украины" фактически приобретет Юзивскую газоносную площадь. Это крупное месторождение, которое не один год фактически простаивает, а государство теряет возможности для получения прибыли и увеличения добычи собственного украинского газа",- сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно проекту распоряжения КМУ, переход прав на стопроцентную долю в "Надра Юзивска" к "Нафтогазу" состоится после подписания Акта приема-передачи, но только после получения необходимого разрешения Антимонопольного комитета Украины, который начал рассмотрение дела о соответствующей концентрации.

Напомним, ранее Кабмин предоставил право "Нафтогаза" разрабатывать шельфовые недра газа без конкурса.

Кабмин Нафтогаз Украина правительство покупка
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