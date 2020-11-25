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25 ноября 2020, 17:36 3

Кабмин предоставил право "Нафтогазу" разрабатывать шельфовые недра газа без конкурса

25 ноября 2020, 17:36 3
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Компания может начать работы сразу после согласования необходимых процессов
Компания может начать работы сразу после согласования необходимых процессов
Фото: КМУ
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Кабмин одобрил постановление, которым разрешил НАК "Нафтогаз" без проведения конкурса сроком на 30 лет заниматься разработкой и добычей природного газа на континентальном шельфе Украины.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на УП.

По словам министра экологии Романа Абрамовского, это позволит нарастить собственную добычу природного газа, создать рабочие места и наполнить госбюджет.

Компания может начать работы сразу после согласования необходимых процессов.

"Согласно предварительным расчетам, инвестиции уже в первый год работ на шельфе могут составить до 40 миллионов долларов", - рассказали в "Нафтогазе".

Отмечается, что на морской территории сосредоточены наибольшие ресурсы газа Украины – 1-2 трлн м3. В перспективе это означает возможность добычи до 10 млрд м3 / год.

"Наша цель - чтобы государственная компания начала этот процесс (разработки недр, - ред.), а во время разведки, промышленной разработки будут привлечены, возможно, инвесторы. Возможно, компания сможет собственными силами добывать дополнительный объем газа и увеличивать энергетическую независимость", - отметил Абрамовский.

Министр финансов Сергей Марченко выступил против. По его словам, проект постановления несет риски в части размера сбора за выдачу спецразрешений, что может повлечь недопоступление в госбюджет.

По словам Абрамовского, дополнительных потерь госбюджета не усматривается.

Напомним, 21 октября Кабинет министров утвердил новую политику в собственности НАК "Нафтогаз Украины", которой предусматривается сохранение компании в государственной собственности.

Нафтогаз Украина министр бюджет правительство
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