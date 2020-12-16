"Нафтогаз" отримав дозвіл від Кабміну на купівлю компанії "Надра Юзівська"

Перехід прав на стовідсоткову частку в "Надра Юзівська" до "Нафтогазу" відбудеться після підписання Акту прийому-передачі

Перехід прав на стовідсоткову частку в "Надра Юзівська" до "Нафтогазу" відбудеться після підписання Акту прийому-передачі

Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України дозволив НАК "Нафтогаз України" придбати 100% у статутному капіталі "Надра Юзівська" у Національної акціонерної компанії "Надра України" та "Укрнаукагеоцентр".

Відповідне рішення було схвалено на засіданні уряду сьогодні, пише RegioNews.

"НАК "Нафтогаз України" фактично придбає Юзівську газоносну площу. Це велике родовище, яке не один рік фактично простоює, а держава втрачає можливості для отримання прибутку і збільшення видобутку власного українського газу",- сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з проектом розпорядження КМУ, перехід прав на стовідсоткову частку в "Надра Юзівська" до "Нафтогазу" відбудеться після підписання Акту прийому-передачі, але тільки після отримання необхідного дозволу Антимонопольного комітету України, який вже почав розгляд справи про відповідну концентрацію.

Нагадаємо, раніше Кабмін надав право "Нафтогазу" розробляти шельфові надра газу без конкурсу.