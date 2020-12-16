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16 декабря 2020, 14:57 13

В Украине в 2021 году появится аграрное министерство, - Шмыгаль

16 декабря 2020, 14:57 13
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Фото из открытых источников
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В начале 2021 года в Украине создадут отдельное аграрное министерство

Как передает RegioNews, об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина имеет мощный аграрный сектор, поэтому я с первых месяцев работы нашего правительства говорил о необходимости возобновления работы профильного аграрного министерства. Нам нужна эффективная государственная политика в сфере АПК, а также защита интересов украинских производителей", – заявил Шмыгаль.

Он отметил, что в начале следующего года можно ожидать создания полноценного аграрного министерства.

Напомним, что в Раде и правительстве недовольны некоторыми министрами.

Украина власть премьер Министерство правительство
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