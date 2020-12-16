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16 декабря 2020, 15:50 182

Кабмин согласовал назначение двух заместителей председателя Житомирской ОГА

16 декабря 2020, 15:50 182
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Сейчас председателем Житомирской ОГА Виталий Бунечко
Сейчас председателем Житомирской ОГА Виталий Бунечко
Фото из открытых источников
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Сегодня, 16 декабря, правительство во время заседания согласовало назначение двух заместителей главы Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Василий Мокан, передает RegioNews.

Так, по его словам, правительство согласовало назначение Остапченко Натальи Витальевны - первым заместителем председателя Житомирской ОГА, а Оханського Юрия Николаевича - заместителем председателя Житомирской ОГА.

Известно, что ранее Остапченко занимала должность заместителя председателя Житомирской облгосадминистрации. Она была назначена на 6 сентября 2019 года. Оханський Юрий Николаевич с 21 ноября 2019 года работал председателем Житомирской райгосадминистрации.

Напомним, в ноябре Житомирский облсовет возглавил заместитель председателя ОГА Владимир Федоренко.

Кабмин Украина Житомир губернаторы ОГА
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