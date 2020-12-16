Кабмин согласовал назначение двух заместителей председателя Житомирской ОГА

Сейчас председателем Житомирской ОГА Виталий Бунечко

Сейчас председателем Житомирской ОГА Виталий Бунечко

Фото из открытых источников

Сегодня, 16 декабря, правительство во время заседания согласовало назначение двух заместителей главы Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Василий Мокан, передает RegioNews.

Так, по его словам, правительство согласовало назначение Остапченко Натальи Витальевны - первым заместителем председателя Житомирской ОГА, а Оханського Юрия Николаевича - заместителем председателя Житомирской ОГА.

Известно, что ранее Остапченко занимала должность заместителя председателя Житомирской облгосадминистрации. Она была назначена на 6 сентября 2019 года. Оханський Юрий Николаевич с 21 ноября 2019 года работал председателем Житомирской райгосадминистрации.

Напомним, в ноябре Житомирский облсовет возглавил заместитель председателя ОГА Владимир Федоренко.