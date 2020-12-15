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15 декабря 2020, 12:41 48

"Партия мира и развития" исключила скандальную Штепу из своих рядов

15 декабря 2020, 12:41 48
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Также она будет лишена депутатского мандата, но через год
Также она будет лишена депутатского мандата, но через год
Фото: из открытых источников
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"Партия мира и развития", под первым номером которой баллотировалась в городской совет скандальная экс-мер Славянска Донецкой области Неля Штепа, решением политсовета исключила ее из партии.

Об этом сообщают "Новости Донбасса", передает RegioNews.

"Партия мира и развития" решением политсовета исключила из своих рядов Нелю Штепу, которая была избрана депутатом Славянского городского совета от этой политсилы", - сообщила глава организации "Партии мира и развития" в Донецкой области Ирина Ольховая.

Она добавила, что Штепу намерены лишить депутатского мандата, но, согласно законодательству, это можно будет сделать только через год.

В Избирательном кодексе появилось такое понятие, как императивный мандат. По закону, Нелю Игоревну Штепу возможно будет отстранить от выполнения обязанностей депутата Славянского городского совета через год", - сказала Ольховая.

Кроме того, "Партией мира и развития" и "Оппозиционным блоком" был подписан меморандум о сотрудничестве в Славянске и Краматорске.

Напомним, 11 декабря Штепа на первом заседании горсовета Славянска вляпалась в скандал: ее хотят лишить мандата.

партия горсовет Неля Штепа Донецкая область депутаты
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