Штрафы за въезд из ОРДЛО через Россию могут отменить: стала известна причина

Боевики продолжают блокировать большинство контрольных пунктов въезда/выезда на Донбассе

Боевики продолжают блокировать большинство контрольных пунктов въезда/выезда на Донбассе

Фото: из открытых источников

Украина может отменить наложение штрафов за пересечение неподконтрольного участка границы с Россией для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом во время пресс-конференции сообщил вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает RegioNews.

По его словам, сейчас работа многих КПВВ на Донбассе заблокирована террористами, поэтому жители ОРДЛО вынуждены ехать через Россию на подконтрольную Украине территорию.

Во время пандемии коронавируса такие поездки стали популярными. Согласно украинскому законодательству, пересечение неподконтрольного участка границы наказывается штрафом 1700 гривен.

Резников отметил, что уже начал переговоры с главой Государственной пограничной службы по поводу отмены штрафов для граждан Украины, проживающих в ОРДЛО.

Мы подготовим пакет документов, которые изменят эту ситуацию и попытаемся максимально быстро наладить этот вопрос на государственном уровне", - рассказал вицепремьер.

Напомним, пропуск через КВПП на большинстве дорожных коридоров заблокирован российско-оккупационными войсками, - штаб ООС.