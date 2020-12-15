12:19  15 декабря
Глава энергетического комитета Рады Герус заболел Covid-19
16:53  15 декабря
Чорновол вручили обвинение в убийстве, которое произошло во времена Майдана
18:53  15 декабря
Боевики пять раз обстреливали украинских военных на Донбассе
UA | RU
UA | RU
15 декабря 2020, 17:12 17

Штрафы за въезд из ОРДЛО через Россию могут отменить: стала известна причина

15 декабря 2020, 17:12 17
Читайте також українською мовою
Боевики продолжают блокировать большинство контрольных пунктов въезда/выезда на Донбассе
Боевики продолжают блокировать большинство контрольных пунктов въезда/выезда на Донбассе
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина может отменить наложение штрафов за пересечение неподконтрольного участка границы с Россией для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом во время пресс-конференции сообщил вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает RegioNews.

По его словам, сейчас работа многих КПВВ на Донбассе заблокирована террористами, поэтому жители ОРДЛО вынуждены ехать через Россию на подконтрольную Украине территорию.

Во время пандемии коронавируса такие поездки стали популярными. Согласно украинскому законодательству, пересечение неподконтрольного участка границы наказывается штрафом 1700 гривен.

Резников отметил, что уже начал переговоры с главой Государственной пограничной службы по поводу отмены штрафов для граждан Украины, проживающих в ОРДЛО.

Мы подготовим пакет документов, которые изменят эту ситуацию и попытаемся максимально быстро наладить этот вопрос на государственном уровне", - рассказал вицепремьер.

Напомним, пропуск через КВПП на большинстве дорожных коридоров заблокирован российско-оккупационными войсками, - штаб ООС.

КПВВ Донбасс штраф ОРДЛО граница
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
8 из 10 человек, прибывающих из оккупированной Луганщины, больные COVID-19 - глава ОГА
15 декабря 2020, 16:20
В ТКГ прокомментировали продление особого статуса Донбасса
15 декабря 2020, 13:11
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
Все видео »
Изменения в правительстве: кто из министров - главные кандидаты на вылет
Местные коалициады. Кто будет контролировать Хмельницкий облсовет
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Все блоги »