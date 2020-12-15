Рада изменила Бюджетный кодекс для принятия государственной сметы на 2021 год: что предлагает закон

Также было поддержано ряд правок

Также было поддержано ряд правок

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Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс в рамках государственного бюджета на 2021 года. За законопроект №4100-д проголосовали 311 депутатов Рады.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Документ регулирует правовые основы функционирования бюджетной системы Украины, межбюджетных отношений, создание надлежащей ресурсной базы для того, чтобы местная власть могла осуществлять свои полномочия на новой территориальной основе в связи с образованием новых районов.

Министерству финансов дали право на сделки с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления госзаимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о госбюджете. Это необходимо, чтобы уменьшить ожидаемую пиковую нагрузку на государственный бюджет и снизить риски, связанные с вероятностью увеличения расходов по госдеривативам в будущем.

В закон в сессионном зале внесли правку, которая разрешает повторное назначение на один год госслужащего, который достиг пенсионного возраста, без обязательного проведения конкурса ежегодно. За нее проголосовали 306 нардепов.

В зале нардепы одобрили и норму, которая вернула местному самоуправлению долю от акциза на топливо. Она предусматривает, что в 2021 году 13,44 процента акцизного налога с произведенного в Украине горючего и 13,44 процента акцизного налога с ввезенного на таможенную территорию горючего зачисляются в общий фонд бюджетов местного самоуправления автоматически.

Напомним, комитет Рады утвердил проект Госбюджета-2021.