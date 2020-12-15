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15 декабря 2020, 14:42 6

На Винничине будут судить трех должностных лиц мэрии за растрату пяти миллионов

15 декабря 2020, 14:42 6
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Фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины
Фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины
Фото: Нацполіція
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Следователи полиции направили в суд дело чиновников, которые присвоили из бюджета более 5,5 миллиона гривен

Об этом в Facebook сообщила полиция Винницкой области, пишет RegioNews.

Так, следствием установлено, что служебные лица Департамента коммунального хозяйства и благоустройства вступили в сговор с представителем одного из местных обществ и, создав антиконкурентные условия для других участников торгов, заключили с указанной фирмой договор на приобретение технической соли по значительно завышенной цене, чем нанесли ущерб государству в особо крупных размерах.

Во время проведения санкционированных обысков у подозреваемых изъяты денежные средства в сумме около 30 тысяч долларов. Фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.

В понедельник, 14 декабря, дело направили в суд.

Следователи полиции направили на рассмотрение в суд дело чиновников, которые присвоили из бюджета более 5,5 млн грн...

Posted by Полиция Винницкой области on Monday, December 14, 2020

Напомним, в Черкасской области украли семь миллионов гривен на ремонте дорог.

Украина криминал полиция Винница правоохранители
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