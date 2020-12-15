Чорновол вручили обвинение в убийстве, которое произошло во времена Майдана

Активистка называет это расправой и запугиванием других участников Революции

Активистка называет это расправой и запугиванием других участников Революции

Фото из открытых источников

Народному депутату VIII созыва Татьяне Чорновол вручили обвинительный акт, в котором ее обвиняют в умышленном убийстве.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook, пишет Regionews.

"Вот, только что врученное обвинения за участие в Революции Достоинства", - прокомментировала Чорновол.

Всем Спасибо, что поддерживают меня сегодня и всем с кем я была на Майдане в 2013-2014 году. Вот, только что врученное обвинения за участие в Революции Достоинства Posted by Татьяна Черновол on Tuesday, December 15, 2020

Отметим, что в начале мая Печерский районный суд города Киева вынес постановление, которым разрешил следователям Государственного бюро расследований на изъятие оригиналов удостоверений на наградное оружие бывшего народного депутата.

Чорновол в ответ на это сказала, что в ходе обыска следователи изъяли у нее оружие, и добавила, что не понимает зачем забирать удостоверение.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 сентября суд разрешил Татьяне Чорновол свободно передвигаться по стране.