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Чорновол вручили обвинение в убийстве, которое произошло во времена Майдана
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15 декабря 2020, 16:53 111

Чорновол вручили обвинение в убийстве, которое произошло во времена Майдана

15 декабря 2020, 16:53 111
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Народному депутату VIII созыва Татьяне Чорновол вручили обвинительный акт, в котором ее обвиняют в умышленном убийстве.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook, пишет Regionews.

"Вот, только что врученное обвинения за участие в Революции Достоинства", - прокомментировала Чорновол.

Всем Спасибо, что поддерживают меня сегодня и всем с кем я была на Майдане в 2013-2014 году. Вот, только что врученное обвинения за участие в Революции Достоинства

Posted by Татьяна Черновол on Tuesday, December 15, 2020

Отметим, что в начале мая Печерский районный суд города Киева вынес постановление, которым разрешил следователям Государственного бюро расследований на изъятие оригиналов удостоверений на наградное оружие бывшего народного депутата.

Чорновол в ответ на это сказала, что в ходе обыска следователи изъяли у нее оружие, и добавила, что не понимает зачем забирать удостоверение.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 сентября суд разрешил Татьяне Чорновол свободно передвигаться по стране.

суд ГБР Украина убийство Майдан
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