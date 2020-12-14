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14 декабря 2020, 19:09 52

ТКГ соберется на заседание по Донбассу: что в повестке дня

14 декабря 2020, 19:09 52
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Фото: из открытых источников
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Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе соберется на очередное заседание 15-16 декабря.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает RegioNews.

Украинская делегация во время заседания предлагает рассмотреть следующие вопросы:

  • освобождение удерживаемых лиц;
  • разблокирование российской стороной работы КПВВ;
  • финализация договоренности о 19 участках разминирования;
  • финализация договоренности о 4 новых участках разведения;
  • обеспечение свободного доступа миссии ОБСЕ ко всей территории Украины;
  • доступ международных гуманитарных организаций к пленным.

Также сообщается, что 15 декабря пройдут видеоконференции подгрупп, а 16 декабря - совместное заседание ТКГ.

Напомним, Кравчука уже в шестой раз зовут в Раду по поводу "плана действий" по Донбассу.

ТКГ Донбасс заседание обмен пленных Леонид Кравчук
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