ТКГ соберется на заседание по Донбассу: что в повестке дня
Одной из тем переговоров станет подготовка к обмену пленными
Одной из тем переговоров станет подготовка к обмену пленными
Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе соберется на очередное заседание 15-16 декабря.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает RegioNews.
Украинская делегация во время заседания предлагает рассмотреть следующие вопросы:
- освобождение удерживаемых лиц;
- разблокирование российской стороной работы КПВВ;
- финализация договоренности о 19 участках разминирования;
- финализация договоренности о 4 новых участках разведения;
- обеспечение свободного доступа миссии ОБСЕ ко всей территории Украины;
- доступ международных гуманитарных организаций к пленным.
Также сообщается, что 15 декабря пройдут видеоконференции подгрупп, а 16 декабря - совместное заседание ТКГ.
Напомним, Кравчука уже в шестой раз зовут в Раду по поводу "плана действий" по Донбассу.
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