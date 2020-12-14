Глава ВР не исключает кадровых изменений в правительстве

Речь идет о "двух-трех" министров

Речь идет о "двух-трех" министров

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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что в правительстве сейчас есть несколько министров, которые имеют шансы покинуть свои должности, отметив, что такие разговоры "идут давно".

Об этом председатель ВР сказал на брифинге по итогам заседания согласительного совета, передает RegioNews.

Будет постановление - будем рассматривать... Есть ли один-два министра, которые имеют шансы (оставить должность - ред.)? Есть два-три министра, которые имеют шансы. Но, какие - посмотрим. И шансы могут быть как реализованы, так или нет", - заявил спикер Рады.

Также это подтвердил и глава партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко добавив, что кадровые изменения в правительстве "могут быть".

Напомним, вечером 14 декабря состоится заседание фракции "Слуги народа", на котором планируют рассмотреть 9 вопросов.